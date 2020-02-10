2020-02-10T08:24:17+03:00
Общество

В Барнауле продается элитный шахматный пентхаус за 13 млн рублей

Наружные стены в квартире полностью светопрозрачные с панорамным видом
БОРЗОВ Денис
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Фото: Алтайский портал недвижимостиФото: Алтайский портал недвижимости
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На продажу выставлен элитный пентхаус, расположенный на 19-20 этажах нового дома на ул. Ленинградской, 16. У него довольно внушительная площадь (220 кв. м) и необычный интерьер, а также брутальный стиль «лофт».

Как сообщает риэлтор, который занимается продажей объекта, здесь четыре комнаты – две хозяйские спальни с персональными санузлами, гостевая, кабинет. Также есть сауна и гардеробные. Первый этаж целиком занят кухней-гостиной, есть просторная прихожая, совмещенная туалетно-ванная комната.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, примечательно еще и то, что наружные стены в квартире полностью светопрозрачные с панорамным видом на город. Здесь – минимальный набор мебели и предметов интерьера, местами не завершена отделка помещений (потолок, колонны, лестница). В доме есть подземная парковка, рядом находятся школы, детсады, магазины, парк «Лесная сказка».

Собственник хочет получить за пентхаус 13 млн рублей, но цена не окончательна и может измениться.

Фото: АПН

Фото: АПН

ИСТОЧНИК KP.RU

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