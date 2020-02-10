2020-02-10T08:03:56+03:00
Общество

В Барнауле дорожники работают в усиленном режиме из-за снега

Дорожные службы призывают быть аккуратными на улицах города
БОРЗОВ Денис
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Снегоуборочная техникаСнегоуборочная техникаФото: Олег УКЛАДОВ
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В понедельник, 10 февраля из-за мокрого снега, гололеда МБУ «Автодорстрой» задействовано в очистке улиц города. На уборку вышли 80 единиц техники: 18 комбинированных дорожных машин работают на прометании проезжей части от снега. Предприятие работает в усиленном режиме, смены дорожников будут длиться по 12 часов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, подходы к пешеходным переходам, остановки очищают от снега и наледи вручную. Ими занимаются 140 дорожных рабочих, совместно с краевым УФСИН будет сформирована бригада из осужденных.

Алтайские дорожники призывают быть осторожными на дороге, соблюдать дистанцию, правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники и по возможности не отправляться в дальние поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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