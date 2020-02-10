Из-за снегопада загруженность дорог Барнаула утром увеличилась до 9 баллов

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:04:30+03:00

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Утром 10 февраля загруженность дорог Барнаула составила 9 баллов, что на 1 балл больше обычного. Это связано со снегопадом и "кашей" на дорогах. Отметим, что 10 февраля в крае и Барнауле действует штормовое предупреждение. На улицах снегопады, гололед, метель, усиление ветра до 18 метров в секунду.

Самые большие заторы традиционно были на проспектах Строителей, Красноармейском, Космонавтов, Павловском тракте, Змеиногорском тракте при движении в центр. Нехарактерно плотный трафик наблюдался также на Правобережном тракте.

А вот на проспекте Калинина движение было свободным - всего 2 балла, что на 2 балла ниже обычного.

Кстати, сервис Яндекс.Пробки зафиксировал на Павловском тракте самую длинную пробку для 10 часов за всю последнюю неделю. Она скопилась от улицы Сиреневой до Фурманова. Длина затора составила 4,7 км.

Сейчас движение в Барнауле оценивается на 6 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU