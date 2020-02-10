Житель Алтая сделал селфи с аргали

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:32:29+03:00

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Житель села Ташанта Республики Алтай Виталий Конгунов во время прогулки встретил в горах аргали и сделал с ним селфи.

- Поднявшись на гору, застыл от удивления – путь перегородил горный баран. Судя по закрученным рогам, передо мной стоял самец солидного возраста. Видимо, не увидев при мне оружия, он тоже решил рассмотреть меня, человека, внимательнее. Возможно, принял за сотрудника национального парка, которых местные аргали не особо боятся, – рассказывает Конгунов. – Несколько минут мы неподвижно смотрели друг на друга. В его взгляде было любопытство, в моем – удивление: что вот так, не в зоопарке, а в дикой природе, можно увидеть редкое животное. Аргали – достояние республики. Пусть их будет больше на нашей земле, чтобы их могли увидеть и наши дети.

Причем Виталий не растерялся: он только сделал с горным бараном селфи, но и пару раз щелкнул его на память. По его словам, животное при этом стояло буквально в пяти метрах от него – уникальный момент.

Аргали из Сайлюгемского паркаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Вообще, встретить аргали можно в трансграничной зоне России и Монголии. Самая крупная группировка располагается как раз в Сайлюгемском национальном парке. Охота на него запрещена. Он находится под охраной WWF. По состоянию на прошлый год его численность составляет 4841 особь.

ИСТОЧНИК KP.RU