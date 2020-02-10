В Барнауле снова задержали несколько авиарейсов

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:48:42+03:00

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В аэропорту Барнаула задержали все утренние авиарейсы в Москву. Это произошло из-за плохих погодных условий.

Так сегодня, 10 февраля, барнаульцев и гостей краевой столицы, которые должны были утренними рейсами вылететь в Москву, ждал неприятный сюрприз. Из-за погодных условий барнаульский аэропорт закрыли до 13 часов. Соответственно все рейсы были задержаны. Новое время вылета будет известно после того, как аэропорт откроют (после 13-00).

- Все самолеты, которые летели из Москвы в Барнаул, также были вынуждены экстренно приземлиться в аэропорту Новосибирска, - рассказала Юлия Шлыкова.

Напомним, 6 февраля из-за неблагоприятных погодных условий также было задержано несколько авиарейсов из Барнаула в Москву. В тот день барнаульский аэропорт не смог вовремя принять и рейсы и столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU