2020-02-10T05:11:05+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» дважды дома обыграл соперников из Кабардино-Балкарии

В каждой из игр барнаульский клуб разгромил соперника
БОРЗОВ Денис
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"АлтайБаскет" на домашней арене"АлтайБаскет" на домашней аренеФото: предоставлено пресс-службой
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Только раз за игру «Эльбрус» лидировал - в начале матча. Далее «АлтайБаскет» реализовал несколько атак подряд, вышел вперёд и начал наращивать преимущество.

Как сообщили в министерстве спорта Алтайского края, во второй десятиминутке черкессцы пытались сидеть «на хвосте», но потрепать нервы «АлтайБаскету» им не удалось. Рывок хозяев - 10:0, который они совершили всего за минуту с небольшим, заставил тренера «Эльбруса» Алибека Шебзухова показать свой горячий кавказский темперамент.

Окончательно гостей из Кабардино-Балкарии добило появление на паркете 17-летнего барнаульца Никиты Степанова, который в первой же атаке эффектно попал в кольцо из-за дуги. Стоит отметить, что это был дебют Никиты в профессиональном баскетболе. В общей сложности он провёл на площадке 7 минут, набрал 4 очка и сделал одну результативную передачу.

Первая половина закончилась со счётом 46:25 в пользу команды Бориса Соколовского, а в начале четвёртой четверти после броска в проходе Артёма Кузьмина «АлтайБаскет» повёл с разницей в «+30» (65:35) и вопрос о победителе был снят окончательно.

Хозяева использовали всех своих 12 игроков, причём набранными очками отметились абсолютно все заявленные на этот матч баскетболисты. Барнаульский клуб победил со счетом 84:45.

Ранее, 8 февраля, "АлтайБаскет" победил со счетом 113:69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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