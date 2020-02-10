В Новоалтайске построят культурно-спортивный комплекс

10 Февр. 2020 2020-02-10T04:52:35+03:00

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В Белоярском районе – старейшей части Новоалтайска по краевой адресной инвестиционной программе построят культурно-спортивный комплекс. Работы завершат в 2020 году.

- Устроен нулевой цикл здания с подвальным помещением, строители ведут монтаж конструкций металлического каркаса с укладкой железобетонных перекрытий. В начале марта они приступят к монтажу стеновых панелей и кровли. Строительные работы идут в соответствии с утвержденным графиком, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Это будет здание-двухэтажный комплекс с собственной газовой котельной. Его общая площадь составит свыше двух тысяч квадратных метров. В нем организуют клубные и кружковые помещения, зрительный зал на 225 мест и библиотеку, просторные спортивный и тренажерный залы, универсальный холл.

В Белоярском районе проживает около 12 тысяч новоалтайцев - более 16% населения города. Там находятся самая большая общеобразовательная школа города, в которой обучается свыше одной тысячи школьников, а также детская школа искусств №3.

ИСТОЧНИК KP.RU