Пропал седой мужчина в куртке цвета хаки
Волонтеры объявили поиск пропавшего 51-летнего барнаульца Валерия Креля.
По данным поискового отряда "Лиза Алерт", мужчина проживает в поселке Южный. 8 февраля около 20 часов он ушел в неизвестном направлении, и до сих пор о нем ничего не известно.
Приметы мужчины: среднего телосложения, рост 175 сантиметров, волосы седые, короткие, карие глаза.
Был одет в светлые серо-коричневые брюки, чёрные сапоги и чёрную шапку, рубашку в клетку и куртку до колен цвета хаки.
Возможна потеря памяти.
Сегодня, 9 февраля, объявили сбор на поиски мужчины.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего барнаульца, звоните по тел. 8-800-700-54-52 или 112.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свидетель покончил с собой: что известно о пропавших молодых людей из Новоалтайска
Оксана и Дима переночевали в садоводстве у 48-летнего мужчины - бывшего работодателя матери Оксаны, который занимался сбором ягод и грибов. После этого след молодых людей теряется (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU