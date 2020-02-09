Пропал седой мужчина в куртке цвета хаки

9 Февр. 2020 2020-02-09T08:26:06+03:00

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Волонтеры объявили поиск пропавшего 51-летнего барнаульца Валерия Креля.

По данным поискового отряда "Лиза Алерт", мужчина проживает в поселке Южный. 8 февраля около 20 часов он ушел в неизвестном направлении, и до сих пор о нем ничего не известно.

Приметы мужчины: среднего телосложения, рост 175 сантиметров, волосы седые, короткие, карие глаза.

Был одет в светлые серо-коричневые брюки, чёрные сапоги и чёрную шапку, рубашку в клетку и куртку до колен цвета хаки.

Возможна потеря памяти.

Сегодня, 9 февраля, объявили сбор на поиски мужчины.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего барнаульца, звоните по тел. 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU