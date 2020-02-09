2020-02-09T05:44:32+03:00
Общество

Задорный танцующий дворник покорил пользователей соцсетей

Мужчина исполнил русский народный танец
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Скриншот видеоСкриншот видео
Изменить размер текста:

Дворник из Барнаула, видимо, устав разгребать огромные сугробы, решил станцевать. И так это задорно у него получилось, что мужчина сразу же обрел поклонников в соцсетях.

Ролик с танцем, похожим на русский народный, показал телеканал "Катунь 24", а потом он разлетелся по пабликам. Видео сопроводили песней про ромашки.

Веселый дворник (Barnaul22), "Катунь 24".

- Жги паря!!! А если серьёзно - классно сплясал, молодец. Позитив! Не каждый так сможет, кстати, - отметил один из пользователей соцсетей.

Другие тоже похвалили работника коммунальной службы:

- Профессионал! Очень круто!

- Молодец! Музыкальный слух развит!

- Профессиональный танцор. Дворником, видимо, подрабатывает. А это он партию повторял.

На кадрах видно, что у мужчины действительно есть талант. Правда, пока он пляшет, его коллеги продолжают махать лопатами. Но это никого не смущает - ведь и для искусства должно быть время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяный дворник из Бийска стал героем соцсетей

Пытаясь почистить дорогу, дворник не смог удержаться на ногах и упал прямо посреди колеи, чем создал неудобства для водителей. Один из них, чтобы проехать, был вынужден поднять мужчину и отвести на безопасное расстояние (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропал седой мужчина в куртке цвета хаки
Снежная лавина сошла с крыши дома в Барнауле и сломала лавки у подъезда
Задорный танцующий дворник покорил пользователей соцсетей
Жительница Барнаула приняла участие в передаче «Поле чудес»
Почти 270 классов закрыли на карантин в Алтайском крае
Первую ледовую переправу закрыли в Алтайском крае
Автобусы Барнаул-Шерегеш запускают с 10 февраля
В Барнаульском зоопарке проснулся медведь
Ресторан быстрого питания Subway ушел с рынка Барнаула
«АлтайБаскет» принимает «Эльбрус»
Известный бийский бар «Rocks» может сменить владельца
Росстат назвал численность населения Алтайского края
«Теперь я видел все»: на Алтае «БелАЗ» застрял в снегу
Барнаулец украл у племянника пенсию по потере кормильцев и пропил
Студенты Алтайского техуниверситета открыли выставку, посвящённую 290-летию города
В Барнауле продают помещения известного сырного ресторана
Неожиданная пробка скопилась на шоссе Ленточный бор в Барнауле
Алтай-Кокс финансирует социальные программы
Священник назвал нечистью ракету, стартующую с Байконура
Бывшему антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому ужесточили срок наказания
Операторы связи зарегистрировали около 36 тысяч РЭС и высокочастотных устройств
Барнаульский застройщик покупает историческое здание ради реставрации
Промышленники Алтайского края наградили премиями научные коллективы Алтайского техуниверситета
Алтайские полицейские поймали и обезвредили «сырную банду»
Подарки на 14 февраля: Что можно купить в секс-шопах
Суд не выпустил алтайского депутата на свободу
Ледяной дождь: в Алтайском крае будут ненастные выходные
Алтайский полицейский отказался от взятки казахстанца
В сортировочном центре алтайской «Почты России» нашли опасного вредителя