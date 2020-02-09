Задорный танцующий дворник покорил пользователей соцсетей
Дворник из Барнаула, видимо, устав разгребать огромные сугробы, решил станцевать. И так это задорно у него получилось, что мужчина сразу же обрел поклонников в соцсетях.
Ролик с танцем, похожим на русский народный, показал телеканал "Катунь 24", а потом он разлетелся по пабликам. Видео сопроводили песней про ромашки.
Веселый дворник (Barnaul22), "Катунь 24".
- Жги паря!!! А если серьёзно - классно сплясал, молодец. Позитив! Не каждый так сможет, кстати, - отметил один из пользователей соцсетей.
Другие тоже похвалили работника коммунальной службы:
- Профессионал! Очень круто!
- Молодец! Музыкальный слух развит!
- Профессиональный танцор. Дворником, видимо, подрабатывает. А это он партию повторял.
На кадрах видно, что у мужчины действительно есть талант. Правда, пока он пляшет, его коллеги продолжают махать лопатами. Но это никого не смущает - ведь и для искусства должно быть время.
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ИСТОЧНИК KP.RU