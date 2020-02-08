2020-02-08T15:54:37+03:00
Звезды

Жительница Барнаула приняла участие в передаче «Поле чудес»

Она смогла дойти до полуфинала
Анна СЕМИНА
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Светлана Сафронова стала участницей очередного выпуска капитал-шоу «Поле чудес»Светлана Сафронова стала участницей очередного выпуска капитал-шоу «Поле чудес»
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Учительница пения из Барнаула Светлана Сафронова стала участницей очередного выпуска капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале.

- Я обучаю детей русским народным песням, - начала рассказ о себе Светлана.

На что ведущий Леонид Якобувич отметил, что для того, чтобы учить детей русским народным песням, надо самому уметь их петь. Сафронова приняла вызов и вышла на импровизированную сцену.

В итоге участница из Барнаула смогла отгадать слово «Перецеловать». Пользуясь случаем, Светлана попросила ведущего передать привет ее маме Нине Ивановне:

- Она вас просто обожает! – говорит учительница пения.

В итоге участница из Барнаула смогла выйти в полуфинал, но на этом ее «выступление» завершилось. Слово угадал другой участник. Впрочем подарки достались всем.

Кстати, уже завтра, 9 февраля, на Первом канале снова можно будет увидеть наших земляков. В программе «Видели видео!» снялся заместитель директора барнаульского зоопарка Александр Чеботарев вместе со старшим братом Павлом и его хорьком Асей.

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На днях письмо с приглашением об участии в программе получил заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев, после того, как опубликовал на своей странице забавное видео с хорьком (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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