Почти 270 классов закрыли на карантин в Алтайском крае

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:16:40+03:00

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В Алтайском крае отмечается превышение эпидемиологического порога среди больных ОРВИ на 72,6%. Из-за большого числа простуженных школы закрываются на карантин.

Если быть точнее, то полностью учебный процесс приостановлен в 54 школах и 39 детских садах. Частично занятия отменены в 268 классах 62 школ и в 30 группах 20 дошкольных учреждений, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. Вводить карантин руководство заведений может самостоятельно, при условии, если число отсутствующих составляет более 20%.

Всего же по состоянию на пятую неделю года в крае официально зарегистрировано 27 тысяч больных ОРВИ, что на 72,6% выше эпидпорога. Из общего числа 70% - это дети до 14 лет. При этом превышение отмечается по всем возрастным группам.

- Ограничительные мероприятия в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта продолжаются, - добавляют в Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU