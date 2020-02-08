Автобусы Барнаул-Шерегеш запускают с 10 февраля

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:04:54+03:00

Автобусы в Шерегеш будут ходить три раза в неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

С собой пассажир может взять один комплект лыжного инвентаря

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С предстоящего понедельника, 10 февраля, Барнаульский автовокзал открывает новое направление – Таштагол (Кемеровская область), по пути следования которого можно сделать остановку в Шерегеше.

Как сообщают на автовокзале, помимо Шерегеша автобус также будет делать остановки в Целинном и Ельцовке. Отправление из столицы Алтайского края по понедельникам, средам и пятницам в 21.30 по местному времени.

- Прибытие в Шерегеш - в 6.20, в Таштагол - в семь часов. Из Таштагола автобусы будут ходить по вторникам, четвергам и воскресеньям в 18.30, из Шерегеша - в 19.10, - сообщает источник.

Прибытие в Барнаул в четыре утра. К услугам пассажиров автобусы вместимостью 43 человека. Вместе с собой бесплатно можно взять один комплект лыжного инвентаря (на одного пассажира). Билеты уже в продаже как в кассах автовокзала, так и на сайте e-traffic.ru. Стоимость проезда 990 рублей.

Телефон справочной барнаульского автовокзала: (3852) 61-79-79.

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ИСТОЧНИК KP.RU