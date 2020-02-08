2020-02-08T09:16:50+03:00
Общество

Ресторан быстрого питания Subway ушел с рынка Барнаула

Последнее кафе перестало работать на проспекте Красноармейском
Анна СЕМИНА
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Официальная страница ресторанаОфициальная страница ресторанаФото: скриншот сайта
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В конце января в Барнауле закрылся последний ресторан сети быстрого питания Subway.

Эта сеть специализировалась на, как они сами себя позиционируют, здоровом питании – сэндвичах. Здесь никогда не было готовой продукции. Каждый клиент приходил, выбирал понравившийся обед и сотрудник при нем же собирал все ингредиенты и формировал перекус.

Судя по всему, в динамично развивающемся гастрономическом Барнауле, ресторан попросту не выдержал конкуренции. В январе на официальной странице кафе в Instagram появился пост с текстом:

- Наш ресторан работает до конца января и мы ждем каждого гостя. Успейте насладиться нашими сендвичами, салатами, десертами и напитками, - речь про ресторан на проспекте Красноармейском.

Теперь же в шапке стоит подпись «РЕСТОРАН ЗАКРЫТ!!!». Официальный сайт франшизы также подтверждает – больше эта сеть в Барнауле не представлена. Так что любителям быстрых перекусов придется искать новое место для посиделок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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