Ресторан быстрого питания Subway ушел с рынка Барнаула

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:16:50+03:00

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В конце января в Барнауле закрылся последний ресторан сети быстрого питания Subway.

Эта сеть специализировалась на, как они сами себя позиционируют, здоровом питании – сэндвичах. Здесь никогда не было готовой продукции. Каждый клиент приходил, выбирал понравившийся обед и сотрудник при нем же собирал все ингредиенты и формировал перекус.

Судя по всему, в динамично развивающемся гастрономическом Барнауле, ресторан попросту не выдержал конкуренции. В январе на официальной странице кафе в Instagram появился пост с текстом:

- Наш ресторан работает до конца января и мы ждем каждого гостя. Успейте насладиться нашими сендвичами, салатами, десертами и напитками, - речь про ресторан на проспекте Красноармейском.

Теперь же в шапке стоит подпись «РЕСТОРАН ЗАКРЫТ!!!». Официальный сайт франшизы также подтверждает – больше эта сеть в Барнауле не представлена. Так что любителям быстрых перекусов придется искать новое место для посиделок.

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В свое время здесь даже были замечены знаменитости – певица Ирина Ортман и спортсмен Николай Валуев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU