2020-02-08T07:31:37+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» принимает «Эльбрус»

Начало игр в 14 часов
Анна СЕМИНА
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"АлтайБаскет" принимает "Эльбрус" (фото: пресс-службы клуба)"АлтайБаскет" принимает "Эльбрус" (фото: пресс-службы клуба)
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8 и 9 февраля барнаульская команда «АлтайБаскет» принимает на своей площадке гостей из Черкесска – команду «Эльбрус».

Покорять кавказский «стратовулкан» «АлтайБаскет» будет в рамках второго этапа чемпионата России, Суперлиги-2. Матчи пройдут на площадке спортивного комплекса «Победа» (улица Антона Петрова, 146-г). Болельщикам стоит обратить внимание, что начало оба дня в 14часов. Это связано с тем, что в 18 часов будет дан старт матчам шестого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Наш «Университет» принимает команду «Локомотив-2» из соседнего Новосибирска. Вход на все игры бесплатный. В текущем сезоне это явные соперники, причем у гостей дела пока идут чуть удачнее: у них 24 очка и 12-е место, у подопечных Ивана Воронкова 21 балл и 14 место. Так что встречи обещают быть жаркими и беспощадными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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