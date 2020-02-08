Известный бийский бар «Rocks» может сменить владельца

8 Февр. 2020 2020-02-08T04:59:32+03:00

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Известный во всем городе бийский бар «Rocks» может вновь поменять собственника. Это стало понятно из объявления о продаже на одном из популярных сайтов.

- Действующее кафе, коктейль-бар собственники продают за два миллиона рублей, - пишет «Бийский рабочий».

В эту стоимость входит сам бренд бара и оборудование. А вот помещение в котором он располагается находится в аренде. Работает кафе в 2013 года и за это время у него уже не раз менялось руководство. Судя по объявлению, продажа никак не связана с какими-то трудностями, якобы все процессы в заведении налажены и в целом оно позиционируется, как «отличное место для инвестиции и развития бизнеса». Отчасти это так. В свое время здесь даже были замечены знаменитости – певица Ирина Ортман и спортсмен Николай Валуев.

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ИСТОЧНИК KP.RU