2020-02-07T15:46:13+03:00
Общество

Росстат назвал численность населения Алтайского края

Естественная убыль населения в Алтайском крае составила 11 тысяч 667 человек
Анастасия Корягина
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Люди, дети, транспорт.Люди, дети, транспорт.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В 2019 году в Алтайском крае родилась 21 тысяча 117 человек. Такие данные приводит Росстат. Это на 2374 человека меньше, чем в 2018 году.

Смертность в регионе снижается, но незначительными темпами. В 2019 году умерло 32 тысячи 784 человека — это на 459 человек меньше, чем годом ранее. Естественная убыль населения в Алтайском крае составила 11 тысяч 667 человек.

По предварительной оценке, население Алтайского края на 1 января 2020 года составляет 2 миллиона 317 тысяч 52 человека. По данным ведомства, сокращение численности населения в регионе соответствует общероссийской тенденции.

Падение численности населения в России фиксируют второй год подряд. Вопросы рождаемости находятся на контроле у властей. В крае увеличили размер выплат на первого и третьего детей до 10 тысяч 203 рубля. Кроме того, при рождении второго и последующих детей семьи Алтайского края могут воспользоваться льготной ипотекой в 6%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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