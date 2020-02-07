2020-02-07T13:50:03+03:00
Происшествия

Барнаулец украл у племянника пенсию по потере кормильцев и пропил

Мужчина вообще не раскаивался
Анастасия Корягина
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Банковские карты, кошелек.Банковские карты, кошелек.Фото: Анастасия Корягина
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Барнаульца осудили за кражу денег с банковского счета племянника. Мужчина обчистил родственника, сняв его пенсию по потере кормильцев.

Как рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова, подсудимый увидел в квартире племянника карту, забрал ее и снял в банкомате все деньги, которые там были — 12 400 рублей. Пин-код он знал.

Украденные деньги были единственным источником дохода молодого человека, воспитанника детского дома. Но это не смутило мужчину.

На суде он рассказал, что потратил деньги за три дня, в том числе на алкоголь — заливал стресс от отсутствия работы. При этом мужчина заявил, что не работает в силу возраста. Но оправдаться у него не вышло: вору 42 года, и противопоказаний для трудоустройства у него нет.

Подсудимый в суде вину признал. Потерпевший не настаивал на строгом наказании, но просил вернуть деньги. Мужчину осудили на 1,5 года лишения свободы условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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