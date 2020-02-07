В Барнауле продают помещения известного сырного ресторана

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:21:32+03:00

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В Барнауле выставили на продажу часть помещений в здании на проспекте Социалистическом, 46, где раньше находился сырный ресторан. Площадь объекта составляет 600 кв. метров. Помещения расположены на первом и цокольном этажах трехэтажного кирпичного здания.

В стоимость входит земельный участок. Как рассказали владельцы, помещение находится на красной линии, здесь оживленный автомобильный и пешеходный трафик. Есть парковка.

По мнению авторов объявления, помещение подходит для торгового и офисного вида деятельности. Там сделан дизайнерский ремонт с применением современных материалов, стоят витражные окна. На фасаде можно размещать наружную рекламу. Цена вопроса — 42 млн рублей.

Ранее на этом месте располагался сырный ресторан Cafe de Lafe. Сейчас в аккаунте заведения в Instagram указано, что оно закрыто на реконструкцию, а магазин-пекарня работает с 8 до 20.

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ИСТОЧНИК KP.RU