Неожиданная пробка скопилась на шоссе Ленточный бор в Барнауле

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:15:07+03:00

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Неожиданно плотное движение образовалось 7 февраля в обеденное время в Барнауле на шоссе Ленточный Бор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность магистрали при движении в центр города составила 5 баллов. И это на 5 баллов выше, чем обычно в это время суток.

Утром максимальная загруженность дорог составила 6 баллов - на 1 балл меньше, чем обычно. Наиболее загруженными магистралями были Павловский тракт, пр. Строителей при движении в центр (4 балла), пр. Ленина также по направлению к центру (5 баллов), ул. Кутузова, ул. Загородная по направлению к ул. Челюскинцев (4 балла).

А вот на проспекте Калинина утром движение было необычайно свободным. Загруженность составила всего 2 балла (а обычно 4).

Дольше всего пробка держалась на проспекте Ленина от улицы Северо-Западной до улицы Кулагина - 2 часа 10 минут. Пробка растянулась на 1,4 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU