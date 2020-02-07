2020-02-07T12:15:07+03:00
Общество

Неожиданная пробка скопилась на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Загруженность составила 5 баллов
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
СкриншотСкриншотФото: Яндекс.Пробки
Изменить размер текста:

Неожиданно плотное движение образовалось 7 февраля в обеденное время в Барнауле на шоссе Ленточный Бор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность магистрали при движении в центр города составила 5 баллов. И это на 5 баллов выше, чем обычно в это время суток.

Утром максимальная загруженность дорог составила 6 баллов - на 1 балл меньше, чем обычно. Наиболее загруженными магистралями были Павловский тракт, пр. Строителей при движении в центр (4 балла), пр. Ленина также по направлению к центру (5 баллов), ул. Кутузова, ул. Загородная по направлению к ул. Челюскинцев (4 балла).

А вот на проспекте Калинина утром движение было необычайно свободным. Загруженность составила всего 2 балла (а обычно 4).

Дольше всего пробка держалась на проспекте Ленина от улицы Северо-Западной до улицы Кулагина - 2 часа 10 минут. Пробка растянулась на 1,4 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На алтайской трассе лесовоз слетел в кювет

Как рассказали свидетели аварии, инцидент случился неподалеку от перекрестка. Грузовик с прицепом съехал с трассы и плотно увяз в снежном плену (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаулец украл у племянника пенсию по потере кормильцев и пропил
Студенты Алтайского техуниверситета открыли выставку, посвящённую 290-летию города
В Барнауле продают помещения известного сырного ресторана
Неожиданная пробка скопилась на шоссе Ленточный бор в Барнауле
Алтай-Кокс финансирует социальные программы
Священник назвал нечистью ракету, стартующую с Байконура
Бывшему антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому ужесточили срок наказания
Операторы связи зарегистрировали около 36 тысяч РЭС и высокочастотных устройств
Барнаульский застройщик покупает историческое здание ради реставрации
Промышленники Алтайского края наградили премиями научные коллективы Алтайского техуниверситета
Алтайские полицейские поймали и обезвредили «сырную банду»
Подарки на 14 февраля: Что можно купить в секс-шопах
Суд не выпустил алтайского депутата на свободу
Ледяной дождь: в Алтайском крае будут ненастные выходные
Алтайский полицейский отказался от взятки казахстанца
В сортировочном центре алтайской «Почты России» нашли опасного вредителя