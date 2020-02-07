2020-02-07T12:16:02+03:00
Общество

Священник назвал нечистью ракету, стартующую с Байконура

«Нам нагадят за деньги Великобритании», — считает барнаулец Александр Микушин
Анастасия Корягина
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Александр Микушин.Александр Микушин.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Барнаульский священнослужитель Александр Микушин раскритиковал запуск ракеты с британскими спутниками с космодрома Байконур. «‌Нам нагадят за деньги Великобритании», — написал он у себя в соцсетях.

— В нашей стране радиочастот этой спутниковой компании не будет. Ничего личного, просто бизнес. Англичане платят за услугу. Роскосмос, как извозчик (грузовое такси) обслуживает. Все рады и счастливы. Кроме жителей Алтая, которым на голову (в буквальном смысле слова) падают фрагменты ступеней с ядовитым топливом, — возмущается священник.

Микушин напомнил, что на протяжении 60 лет «вся эта ракетная мерзость отравляет и уничтожает нашу землю». Также он подчеркнул, что Роскосмос выплатил 2,5 млн. долларов Республике Казахстан за экологический ущерб. А жители Горного Алтая не получили ни копейки.

— Пора горно-алтайским чиновникам предъявить Роскосмосу счета на оплату. Запуски с Байконура с британскими спутниками будут производиться раз месяц в течении всего года. А это значит, что железные болванки будут сбрасывать мерзость и нечистоты на благословенный Алтай. Господи спаси и сохрани!, — сокрушается батюшка.

Ранее Микушин приглашал на Алтай Грету Тунберг, чтобы привлечь внимание к этой экологической проблеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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