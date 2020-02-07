2020-02-07T10:45:33+03:00
Общество

Барнаульский застройщик покупает историческое здание ради реставрации

Бизнесмен считает, что старый неухоженный объект испортит вид его будущего жилищного комплекс
Анастасия Корягина
Поделиться:
Памятник на Интернациональной. Фото: ak.move.ruПамятник на Интернациональной. Фото: ak.move.ru
Изменить размер текста:

«Адалин-Строй» планирует отреставрировать двухэтажный дом-памятник на ул. Интернациональной, 150, чтобы его вид не портил их жилищный комплекс. Собственник компании Игорь Дублей рассказал «ТОЛКу», что завершает покупку здания.

Он планирует вписать историческое здание в архитектуру жилого комплекса, который задуман в границах переулков Циолковского и Радищева. По его оценкам, работа займет не меньше двух лет.

— Мы хотим построить уголок красивой жизни, а внутри будет стоять частный дом, в котором кто-то живет по своим правилам. Зачем? Лучше мы его восстановим и впишем в нашу концепцию. У нас есть опыт работы с историческим домом на Пролетарской, — сказал застройщик.

В одном из объявлений о продаже дома на ул. Интернациональной, 150 объект оценивали в 7,2 млн рублей. К нему прилагается склад-гараж и 4 сотки земли. Пока застройщик не может четко сказать, какой бизнес «поселится» в историческом здании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Бийске 17 семей обрели новое жилье после переселения из аварийного дома

Новые квартиры находятся в четырёх новостройках, расположенных на улицах Ленинградская, Социалистическая и Советская (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаулец украл у племянника пенсию по потере кормильцев и пропил
Студенты Алтайского техуниверситета открыли выставку, посвящённую 290-летию города
В Барнауле продают помещения известного сырного ресторана
Неожиданная пробка скопилась на шоссе Ленточный бор в Барнауле
Алтай-Кокс финансирует социальные программы
Священник назвал нечистью ракету, стартующую с Байконура
Бывшему антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому ужесточили срок наказания
Операторы связи зарегистрировали около 36 тысяч РЭС и высокочастотных устройств
Барнаульский застройщик покупает историческое здание ради реставрации
Промышленники Алтайского края наградили премиями научные коллективы Алтайского техуниверситета
Алтайские полицейские поймали и обезвредили «сырную банду»
Подарки на 14 февраля: Что можно купить в секс-шопах
Суд не выпустил алтайского депутата на свободу
Ледяной дождь: в Алтайском крае будут ненастные выходные
Алтайский полицейский отказался от взятки казахстанца
В сортировочном центре алтайской «Почты России» нашли опасного вредителя