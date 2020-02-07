Барнаульский застройщик покупает историческое здание ради реставрации

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:45:33+03:00

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«Адалин-Строй» планирует отреставрировать двухэтажный дом-памятник на ул. Интернациональной, 150, чтобы его вид не портил их жилищный комплекс. Собственник компании Игорь Дублей рассказал «ТОЛКу», что завершает покупку здания.

Он планирует вписать историческое здание в архитектуру жилого комплекса, который задуман в границах переулков Циолковского и Радищева. По его оценкам, работа займет не меньше двух лет.

— Мы хотим построить уголок красивой жизни, а внутри будет стоять частный дом, в котором кто-то живет по своим правилам. Зачем? Лучше мы его восстановим и впишем в нашу концепцию. У нас есть опыт работы с историческим домом на Пролетарской, — сказал застройщик.

В одном из объявлений о продаже дома на ул. Интернациональной, 150 объект оценивали в 7,2 млн рублей. К нему прилагается склад-гараж и 4 сотки земли. Пока застройщик не может четко сказать, какой бизнес «поселится» в историческом здании.

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ИСТОЧНИК KP.RU