Алтайские полицейские поймали и обезвредили «сырную банду»
Отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ ГУ МВД России по Алтайскому краю окончил расследование уголовного дела по факту крупной кражи сыра.
С декабря 2017 года по февраль 2019 года участники группы в составе 15 человек крали сыр с территории маслосырзавода в Усть-Калманском районе. Ущерб составил более 3,7 млн рублей.
По данным следствия, все участники группы действовали под руководством одного из рабочих. Одни прятали похищенную продукцию на складе, другие выносили ее с территории, третьи вывозили и реализовывали.
В ходе обысков у обвиняемых изъяли и вернули потерпевшей стороне 580 кг похищенного сыра. На имущество подозреваемых наложили арест на общую сумму почти 2,8 миллиона рублей. В ходе расследования допросили более 50 свидетелей.
Все участники группы находятся под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU