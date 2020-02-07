2020-02-07T09:23:02+03:00
Происшествия

Алтайские полицейские поймали и обезвредили «сырную банду»

Ущерб составил более 3,7 млн рублей
Анастасия Корягина
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Сыр.Сыр.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ ГУ МВД России по Алтайскому краю окончил расследование уголовного дела по факту крупной кражи сыра.

С декабря 2017 года по февраль 2019 года участники группы в составе 15 человек крали сыр с территории маслосырзавода в Усть-Калманском районе. Ущерб составил более 3,7 млн рублей.

По данным следствия, все участники группы действовали под руководством одного из рабочих. Одни прятали похищенную продукцию на складе, другие выносили ее с территории, третьи вывозили и реализовывали.

В ходе обысков у обвиняемых изъяли и вернули потерпевшей стороне 580 кг похищенного сыра. На имущество подозреваемых наложили арест на общую сумму почти 2,8 миллиона рублей. В ходе расследования допросили более 50 свидетелей.

Все участники группы находятся под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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