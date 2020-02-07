2020-02-07T07:55:40+03:00
Общество

Подарки на 14 февраля: Что можно купить в секс-шопах

В День Святого Валентина барнаульцы могут порадовать вторую половинку пикантным сюрпризом
САПОЖКОВА Александра
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Подарки на День Святого ВалентинаПодарки на День Святого ВалентинаФото: Олег УКЛАДОВ
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За небанальным подарком на 14 февраля можно отправится в секс-шоп. В барнаульских интим-магазинах предлагают массу-пикантных вещиц, которые разнообразят отношения.

Для начала продавцы советуют выяснить предпочтения второй половинки, чтобы избежать негативных эмоций.

– Если человек закрытый, то ему можно купить необычные презервативы или смазку. А людям, готовым к экспериментам, подойдут игрушки, БДСМ-товары, – говорит продавец одного из магазинов Светлана.

Игрушки для девушек: вибраторы, вибромассажеры. Большим спросом пользуется нижнее белье для ролевых игр – звезда Playboy, стюардесса, медсестра, полицейский и другие. Для скромных дам продавцы предлагают купить в подарок на День святого Валентина масла и смазки с разными запахами и вкусами и аромасвечи.

Что касается мужчин: для них самый банальный подарок - небанальный презерватив (с усиками, пупырышками и вкусами). Пользуются спросом и таблетки для возбуждения с натуральным составом (они безопасны и совместимы с алкоголем). Есть и вакуумные помпы для увеличения полового органа. Но в этом случае перед применением лучше проконсультироваться с врачом.

А вот что подойдет для обоих партнеров: сувениры в сексуальной тематике – брелки, кружки, постеры; ролевые и настольные игры, например, с наручниками и плетками, с карточками, когда нужно выполнять разные эротические задания. Среди игрушек неплохой вариант для двоих в качестве подарка на 14 февраля – парный вибратор, пишет МК на Алтае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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