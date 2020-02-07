Суд не выпустил алтайского депутата на свободу

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:02:04+03:00

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7 февраля в Алтайском краевом суде рассмотрели апелляцию депутата АКЗС Андрея Волкова. Ранее Центральный суд Барнаула приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей.

Волкова обвинили в присвоении и растрате денежных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Он был учредителем УК «Прогресс Плюс» в Барнауле. По версии следствия, депутат присваивал деньги жильцов, которые они перечисляли за коммунальные услуги, в течение четырех лет: с 2012 по 2016 год.

Как пишет «Политсибру», Андрей Волков обратился к суду с последним словом по видеоконференцсвязи из СИЗО. Депутат попросил оставить его на свободе, чтобы он мог эффективнее погашать ущерб. Адвокат Волкова Эдуард Бауэр просил полностью оправдать своего клиента.

Краевой суд счел вину Волкова полностью доказанной. Приговор оставили в силе. Кроме того, остались удовлетворены и гражданские иски от ресурсовиков к Волкову на сумму свыше 41 млн рублей.

Директор УК ранее заключила досудебное соглашения о сотрудничестве. Женщина признала вину и дала показания против Волкова. Ей дали три года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

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ИСТОЧНИК KP.RU