2020-02-07T06:15:35+03:00
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Ледяной дождь: в Алтайском крае будут ненастные выходные

Вдобавок к осадкам будет ветрено
Анастасия Корягина
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Непогода.Непогода.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Синоптики передали предупреждение о погоде в Алтайском крае в период с 6 по 11 февраля. Ожидается мокрый снег, гололед, местами ледяной дождь и метель, а также усиление ветра до 13-18 м/с.

9 февраля возможны порывы ветра до 18-23 м/с. На дорогах сильная гололедица. 8 и 9 февраля ожидается повышение максимальных температур воздуха до +2...+7, по югу до +8...+13.

С 10 февраля ожидается постепенное похолодание. Ветер юго-западный, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

7 февраля в крае ожидается 0...-5, по югу до +6. В Барнауле прогнозируют 0...+2. Ожидается 6-11 м/с, порывы до 16-18 м/с.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам можно у дежурного «Алтайавтодора» по телефонам +7 (3852) 50-75-12, 36-31-69, 8-800-222-3169.

По поводу федеральных дорог нужно звонить в Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

МЧС предупреждает: в сильную метель и гололёд стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок.

Экстренные телефоны:

Дежурный ЦУКС МЧС: +7 (3852) 20-26-10

Дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86

КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф»: +7 (3852) 24-67-87

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ИСТОЧНИК KP.RU

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