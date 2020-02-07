2020-02-07T05:16:41+03:00
Происшествия

Алтайский полицейский отказался от взятки казахстанца

Сотруднику предложили небольшую сумму за то, чтобы он закрыл глаза на нарушение
Анастасия Корягина
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ДПС.ДПС.Фото: Алексей ФОКИН
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В Кулунде возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Республики Казахстан, которого подозревают в покушении на дачу взятки. Он попытался заплатить сотруднику ГИБДД. Размер взятки не превышал десяти тысяч рублей.

По версии СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 4 февраля 2020 года на автомобильной дороге в Кулундинском районе сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль подозреваемого.

Полицейские при проверке документов выяснили, что водитель нарушил положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. Его пригласили в патрульную машину для составления административного протокола. Обвиняемый попытался подкупить полицейского. Но мужчине не удалось это сделать — полицейский от взятки отказался.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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