Алтайский полицейский отказался от взятки казахстанца
В Кулунде возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Республики Казахстан, которого подозревают в покушении на дачу взятки. Он попытался заплатить сотруднику ГИБДД. Размер взятки не превышал десяти тысяч рублей.
По версии СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 4 февраля 2020 года на автомобильной дороге в Кулундинском районе сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль подозреваемого.
Полицейские при проверке документов выяснили, что водитель нарушил положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. Его пригласили в патрульную машину для составления административного протокола. Обвиняемый попытался подкупить полицейского. Но мужчине не удалось это сделать — полицейский от взятки отказался.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU