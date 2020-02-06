2020-02-06T16:04:03+03:00
Происшествия

Тело охотника, погибшего из-за схода лавины, нашли на Алтае

Поисковая операция продолжалась несколько дней
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Поиски мужчиныПоиски мужчиныФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай
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Тело мужчины, попавшего под лавину в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, обнаружили спасатели. В поисках принимали участие 34 человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, сообщение о пропаже жителя села Мараловодка поступило 30 января. Мужчина 1976 года рождения пошел охотиться в урочище Собачье и попал под сошедшую со склона лавину. Его тело нашли сегодня, 6 февраля, в 11:40 по местному времени.

- Поисковые работы осуществлял сводный отряд из числа спасателей Управления ГО и ЧС Республики Алтай, Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России (в том числе кинологический расчет), волонтеры села Мараловодка, всего 34 человека, 11 единиц техники. За пять дней методом раскопки снежных масс в центре лавины пройдено 220 квадратных метров, методом зондирования обследовано 1600 квадратных метров, - говорится в сообщении.

В настоящее время из-за потепления угроза схода лавин сохраняется. Туристов и местных жителей просят воздержаться от походов по горным маршрутам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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