В Бийске 17 семей обрели новое жилье после переселения из аварийного дома

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:48:37+03:00

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В 2020 году 17 семей в Бийске переехали из аварийного в новое жилье. Квартиры приобрели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в минстрое Алтайского края.

Новые квартиры находятся в четырёх новостройках, расположенных на улицах Ленинградская, Социалистическая и Советская. Общая стоимость составила 20 млн рублей. Деньги выделили мз Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого и местного бюджетов.

Кстати, Бийск является одним из самых крупных участников программы. По нацпроекту планируется расселить более 850 жилых помещений, где проживают две тысячи человек.

- В Бийске темпы переселения из аварийного жилья очень неплохие. Все квартиры, которые было запланировано приобрести этапом 2019-2020 годов, уже оформлены в муниципальную собственность и большинство из них переданы гражданам для заселения. Также отмечу, что местной администрацией было принято решение в 2019 году приобрести квартиры для всех переселенцев на первичном рынке жилья, тогда как в других муниципальных образованиях собственникам аварийного жилья выплачивается его стоимость, а нанимателям приобретаются квартиры, преимущественно, на вторичном рынке, - отметил Сергей Гущин, консультант сектора переселения министерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU