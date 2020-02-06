В Бийске 17 семей обрели новое жилье после переселения из аварийного дома
В 2020 году 17 семей в Бийске переехали из аварийного в новое жилье. Квартиры приобрели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в минстрое Алтайского края.
Новые квартиры находятся в четырёх новостройках, расположенных на улицах Ленинградская, Социалистическая и Советская. Общая стоимость составила 20 млн рублей. Деньги выделили мз Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого и местного бюджетов.
Кстати, Бийск является одним из самых крупных участников программы. По нацпроекту планируется расселить более 850 жилых помещений, где проживают две тысячи человек.
- В Бийске темпы переселения из аварийного жилья очень неплохие. Все квартиры, которые было запланировано приобрести этапом 2019-2020 годов, уже оформлены в муниципальную собственность и большинство из них переданы гражданам для заселения. Также отмечу, что местной администрацией было принято решение в 2019 году приобрести квартиры для всех переселенцев на первичном рынке жилья, тогда как в других муниципальных образованиях собственникам аварийного жилья выплачивается его стоимость, а нанимателям приобретаются квартиры, преимущественно, на вторичном рынке, - отметил Сергей Гущин, консультант сектора переселения министерства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жильцы барнаульского дома с трещинами сидели на чемоданах и спали в одежде
Старое здание трещит по швам, из окон вылетают стекла (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU