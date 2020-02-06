2020-02-06T14:15:10+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина нырнул в выгребную яму, чтобы скрыться от росгвардейцев

Но план оказался провальным
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краюФото: пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю
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В райцентре Хабары Хабарского района Алтайского края мужчина с топором в руках угрожал своей теще физической расправой. Для разрешения бытового конфликта на место выдвинулись сотрудники вневедомственной охраны.

Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю, 27-летний мужчина, увидев, что частному к дому подъехал патрульный автомобиль, попытался скрыться. Сбежать с территории дома он не мог, поэтому нашел единственное, как ему показалось, верное решение – нырнуть в выгребную яму. Там его и обнаружили правоохранители.

Подозреваемого в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью доставили в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Хабарский». В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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