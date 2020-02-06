Андрея Полюго назначили гендиректором Барнаульского водоканала

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:48:16+03:00

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Теперь должность гендиректора «Росводоканала Барнаула» занимает Андрей Полюго, который проработал на предприятии около 20 лет. Об этом объявили сегодня, 6 февраля.

Об Андрее Полюго известно, что он родился в 1977 году, окончил АлтГТУ по специальности «водоснабжение и водоотведение» (в 2000 году). Также в 2007 году Андрей Сергеевич прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовое управление организацией».

А вот в Барнаульском водоканале он работает с августа 2000 года. Полюго в начале своей карьеры был назначен начальником участка и спустя годы дошел до должности главного инженера. Также был награжден благодарственными письмами и почетными грамотами регионального Министерства строительства и ЖКХ, администрации города Барнаула.

Бывший генеральный директор «Росводоканала Барнаула» Дмитрий Масловский, который занимал эту должность с 2016 года по февраль текущего года, уехал в другой город. В рамках ротации топ-менеджмента группы компаний теперь он возглавит «Росводоканал Оренбург».

ИСТОЧНИК KP.RU