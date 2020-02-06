В Барнауле скончался автор росписи первого «небоскреба»

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:30:20+03:00

Также он оформил фасады магазина «Слово», Домов культуры и других организаций

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3 февраля в Барнауле на 71-м году скончался художник-монументалист, живописец, член Союза художников России Владимир Тимуш.

Работы художника известны если не всем, то многим барнаульцам совершенно точно. Именно он расписал стену первого «небоскреба» на улице Гоголя, благодаря ему на здании Барнаульской городской телефонной станции появилась работа «Мир космосу», а магазин «Слово» украсил скульптурный рельеф и мозаика. Также он расписывал здания ДК, больниц, детских садов и магазинов.

- В 2000 году он стал членом Творческого союза иконописцев России содружества «Завет» и одним из организаторов сибирского отделения этого Союза. Он автор десятков икон, которые находятся в частных собраниях России, Германии, Чехии, США, а также в ГМИЛИКе и Государственном художественном музее Алтайского края, - говорят в министерстве культуры региона.

Прощание с художником пройдёт в пятницу, 7 февраля, с 13.00 до 14.00 часов по адресу: пр. Космонавтов, 64 (Барнаульский крематорий).

ИСТОЧНИК KP.RU