2020-02-06T13:28:02+03:00
Общество

На Алтае от рук неизвестных пострадали редкие виды птиц

Пернатых доставили в организацию «Ноев ковчег»
Юлия ЕВГРАФОВА
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СоколСоколФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае пострадали редкие птицы. Виновникам, которых необходимо найти, грозит уголовное наказание. Об этом сообщили волонтеры барнаульской организации помощи диким животным «Ноев ковчег».

Все пернатые пациенты в барнаульскую организацию были привезены вчера, 5 февраля. Из Бийска, например, доставили лебедя – кликуна. К сожалению, птицу спасти не удалось. Что стало причиной смерти - покажет вскрытие. Также из Наукограда с подозрением на отравление привезли взрослую самку сокола-сапсана.

В «Ноев Ковчег» из Кызыл-Озека Республики Алтай была транспортирована и молодая самка ястреба-тетеревятника. Не так давно она попала в капкан. Когда ее обнаружил хозяин капкана, то просто заклеил птице рану и выпустил на свободу. Потом лапа птицы перестала двигаться, подобрали ястреба уже в ослабленном состоянии.

- Нужно обязательно выяснять, кто травит редкие виды, за намеренное уничтожение которых предусмотрен уголовный срок, - добавили в организации помощи диким животным «Ноев ковчег».

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Причиной травмы могло стать отравление ядовитыми веществами. Так, голубеводы, чтобы защитить своих птиц, обрабатывают химикатами перья голубей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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