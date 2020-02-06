На Алтае от рук неизвестных пострадали редкие виды птиц

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:28:02+03:00

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В Алтайском крае пострадали редкие птицы. Виновникам, которых необходимо найти, грозит уголовное наказание. Об этом сообщили волонтеры барнаульской организации помощи диким животным «Ноев ковчег».

Все пернатые пациенты в барнаульскую организацию были привезены вчера, 5 февраля. Из Бийска, например, доставили лебедя – кликуна. К сожалению, птицу спасти не удалось. Что стало причиной смерти - покажет вскрытие. Также из Наукограда с подозрением на отравление привезли взрослую самку сокола-сапсана.

В «Ноев Ковчег» из Кызыл-Озека Республики Алтай была транспортирована и молодая самка ястреба-тетеревятника. Не так давно она попала в капкан. Когда ее обнаружил хозяин капкана, то просто заклеил птице рану и выпустил на свободу. Потом лапа птицы перестала двигаться, подобрали ястреба уже в ослабленном состоянии.

- Нужно обязательно выяснять, кто травит редкие виды, за намеренное уничтожение которых предусмотрен уголовный срок, - добавили в организации помощи диким животным «Ноев ковчег».

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Причиной травмы могло стать отравление ядовитыми веществами. Так, голубеводы, чтобы защитить своих птиц, обрабатывают химикатами перья голубей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU