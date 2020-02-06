2020-02-06T12:17:26+03:00
Политика

В финал конкурса на пост главы Барнаула пропустили всех кандидатов

Всего за кресло мэра поборются девять кандидатов
Юлия ЕВГРАФОВА
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Мэрия БарнаулаМэрия БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ
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К третьему этапу конкурса на пост главы краевой столицы допустили всех девяти участников. Это решение на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатов приняли депутаты 6 февраля.

Так сегодня, 6 февраля, все претенденты на пост мэра Барнаула презентовали свои программы по развитию города. Участники много внимания уделили развитию бюджетной сферы, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству. После того, как свои программы представил каждый из девяти кандидатов, они ответили на вопросы членов комиссии. В итоге заседание продлилось около четырех часов.

К заключительному этапу, который состоится 14 февраля, допустили всех девяти кандидатов. Поэтому за место мэра Барнаула будут бороться: исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, экс-кандидат в губернаторы края Андрей Крылов, бывший бизнесмен Алексей Шипунов, депутат Барнаульской городской думы от КПРФ Елена Хрусталева, бизнесмен Сергей Шумов, пенсионер Владимир Барсуков, депутат городской думы от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и пенсионер Василий Часовских.

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Этот законопроект уже обсуждался на одной из сессий АКЗС в прошлом году. Однако единороссы раскритиковали инициаторов за то, что они «делают работу» за коллег из думы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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