2020-02-06T12:03:40+03:00
Спорт

Международная федерация гребли не стала отменять барнаульский этап Кубка мира

Об этом говорится в письме губернатору Алтайского края
Анна СЕМИНА
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Гребной канал уже почти готов к приему крупных соревнованийГребной канал уже почти готов к приему крупных соревнованийФото: Анна СЕМИНА
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Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) объявила о том, что не намерена отменять этап Кубка мира-2021.

Соответствующее письмо в адрес губернатора региона направил генеральный секретарь организации Саймон Тоулсон:

- В марте 2019 года Совет директоров Международной федерации каноэ одобрил заявку Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ принять Кубок мира - 2021 в Барнауле, административном центре Алтайского края. Мы подтверждаем, что предложенная ВАДА мера не проводить соревнования мировых чемпионатов в России не повлияет на организацию барнаульских соревнований, так как данная мера распространяется только на Чемпионаты мира, коим барнаульские соревнования не являются. Таким образом, нет никакого риска, что это мероприятие будет отменено. Я надеюсь, вышеизложенное убедит Вас продолжить подготовку приёма у себя этого великого события, - говорится в письме.

Напомним, в настоящее время в Барнауле продолжается подготовка гребной базы к приему соревнований. Там уже готов обводной канал, подготовлено место для парковки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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