В «АлтайБаскете» опять сменился директор

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:34:50+03:00

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Третий по счету директор объявился в барнаульской команде «АлтайБаскет» и это только за последний месяц.

Напомним, совсем недавно министерство спорта Алтайского края объявило о том, что Павел Тулин покидает клуб и его место займет журналист, бывший пресс-секретарь «АлтайБаскета» Дмитрий Гладких. Однако то же ведомство накануне сообщило об очередной рокировке в руководстве.

Гладких переводится на должность исполнительного директора, а его непосредственным начальником сделали 43-летнего Виталия Мантлера. Об этом на еженедельной планерке сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

- Планируется, что в дальнейшем будет образовано автономное некоммерческое общество, учредителем которого готово выступить Министерство спорта Алтайского края, - добавляют в ведомстве.

Справка:

Виталий Мантлер имеет высшее медицинское образование. В баскетбол играл на любительском уровне, тренировал команду «Реванш» - многократного чемпиона края.

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ИСТОЧНИК KP.RU