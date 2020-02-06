В Барнауле за миллион продают «Запорожец»

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:24:13+03:00

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«Запорожец» 1987 года выставили на продажу в Барнауле. Автомобиль имеет пробег 17 тысяч километров и стоит миллион рублей. Такое объявление опубликовали на сайте «Авто.ру».

ЗАЗ-968 МР находится в идеальном состоянии, его никогда не реставрировали, а все детали, в том числе покрышки, родные. Такая характеристика прилагается к объявлению о продаже «Запорожца».

Хозяин «Запорожца» также указал, что в автомобиле есть ручное управление для инвалидов с одной поврежденной рукой или одной ногой и оборудован системой бесконтактного зажигания. Из преимуществ раритетного автомобиля владелец называет и тот факт, что салон обшит красной искусственной кожей.

- ЗАЗ-968 МР укомплектован карбюраторным мотором V4 объемом 1,2 литра и мощностью 45 лошадиных сил. Модель производилась с 1979 по 1994 год, - указано в описании объявления.

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ИСТОЧНИК KP.RU