Жильцы барнаульского дома с трещиной сидели на чемоданах и спали в одежде

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:36:30+03:00

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Двухэтажке на ул. 1-Западная, 49а может рухнуть в любую секунду. Размер трещин и их количество растут с каждым часом. Мало того, однажды из окон вылетели стекла - видимо, произошла усадка. Жители сидели на чемоданах, чтобы в любой момент съехать из дома. А спали в одежде - чтобы в любой момент выскочить.

- Вот так в пальто и в шапке ночевала, чтобы если что выбежать. Всю ночь вещи собирала - оказалось, у меня их много. Не бросишь же, - рассказала корреспонденту МК на Алтае пожилая жительница дома Ирина Чаплыгина. Это была ее последняя ночь в опасном доме.

Женщина считает, что причиной разрушения дома стал порыв на канализационной трубе. От влаги и воды в подвале здание и повело.

Аварийный дом. Фото: МК на Алтае

Чиновники, по словам Ирины Чаплыгиной, всполошились не сразу. Отреагировали только после того, как к ним обратился руководитель ЖЭУ.

- После его звонка к нам приехала делегация. Было понятно, что они сами в шоке, особенно когда при них стекла стали вылетать, - говорит Ирина Александровна.

Чаплыгиным предложили два варианта, они выбрали двушку на Ленина. Вот только она требует капремонта, на который уйдет не меньше трех месяцев. А пока семья будет скитаться по родным и знакомым. Их соседям предоставили трешки на ул. Кутузова и на ул. Малахова.

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ИСТОЧНИК KP.RU