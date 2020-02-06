Звезда шоу «Comedy Woman» Марина Федункив сняла смешное видео в Барнауле

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:40:30+03:00

В ролике также поучаствовала ее известная коллега Татьяна Морозова

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Известная комедийная актриса, звезда популярного шоу «Comedy Woman» и сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив сняла смешное видео в Барнауле. Пост, который вызвал большой интерес у жителей Алтайского края, она опубликовала на своей странице в Instagram.

Марина Федункив вместе со своей коллегой по сцене Татьяной Морозовой на днях побывали в краевой столице со спектаклем «Подыскиваю жену. Недорого». Также эту постановку они показали и в драмтеатре Рубцовска.

marina_phedunkiv Никогда не мешайте пиво с водкой и косметичку с аптечкой (с)

Так в коротком юмористическом ролике Татьяна Морозова просит у Федункив капли для глаз. На что подруга предлагает ей пузырек с «хорошим японским средством». В итоге выясняется, что актриса по ошибке дала своей коллеге не лекарство, а якобы жидкость для снятия лака. Это видео актриса подписала так: «Никогда не мешайте пиво с водкой и косметичку с аптечкой».

Ролик уже посмотрели больше полумиллиона человек. Шутка подписчикам артистки понравилась, а некоторые даже не сразу поняли, что видео юмористическое и забеспокоились.

Кстати, в комментариях на вопрос, как актрис встретили в Рубцовске, Федункив ответила: «Отлично!»

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По словам Александра, этот выпуск видеообзора про Барнаул стал пилотным. Он был снят из окна отеля, а вернее съемной квартиры (это уже заметили внимательные барнаульцы) (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU