Звезда шоу «Comedy Woman» Марина Федункив сняла смешное видео в Барнауле
Известная комедийная актриса, звезда популярного шоу «Comedy Woman» и сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив сняла смешное видео в Барнауле. Пост, который вызвал большой интерес у жителей Алтайского края, она опубликовала на своей странице в Instagram.
Марина Федункив вместе со своей коллегой по сцене Татьяной Морозовой на днях побывали в краевой столице со спектаклем «Подыскиваю жену. Недорого». Также эту постановку они показали и в драмтеатре Рубцовска.
Так в коротком юмористическом ролике Татьяна Морозова просит у Федункив капли для глаз. На что подруга предлагает ей пузырек с «хорошим японским средством». В итоге выясняется, что актриса по ошибке дала своей коллеге не лекарство, а якобы жидкость для снятия лака. Это видео актриса подписала так: «Никогда не мешайте пиво с водкой и косметичку с аптечкой».
Ролик уже посмотрели больше полумиллиона человек. Шутка подписчикам артистки понравилась, а некоторые даже не сразу поняли, что видео юмористическое и забеспокоились.
Кстати, в комментариях на вопрос, как актрис встретили в Рубцовске, Федункив ответила: «Отлично!»
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По словам Александра, этот выпуск видеообзора про Барнаул стал пилотным. Он был снят из окна отеля, а вернее съемной квартиры (это уже заметили внимательные барнаульцы) (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU