Утром в Барнауле задержали несколько авиарейсов

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:33:51+03:00

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Сегодня, 6 февраля, было задержано несколько рейсов из Барнаула в Москву. Также аэропорт не смог принять вовремя рейсы и столицы. Причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия. На данный момент все самолеты уже вылетели из барнаульского аэропорта.

Так были задержаны три рейса из краевой столицы в Москву авиакомпаний «Уральские авиалинии», «S7» и «Аэрофлот». Об этом сообщает издание «Толк».

- Барнаул не смог своевременно принять рейсы из Москвы из-за метеоусловий. Рано утром в столице Алтайского края стоял густой туман, - пояснила менеджер авиапредприятия «Алтай» Юлия Шлыкова.

В итоге самолеты из Москвы прилетели в Барнаул около 11 утра. А в обратном направлении вылет был совершен около 12 часов. На данный момент все самолеты вылетели в столицу.

Стоит отметить, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был отправиться в Москву в 7-30 часов, борт «Аэрофлот» в 6-55, а «S7» в 8-05.

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ИСТОЧНИК KP.RU