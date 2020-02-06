В Барнауле состоится второй этап конкурса на пост мэра города

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:44:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной этап конкурса на пост главы Барнаула пройдет сегодня, 6 февраля. Комиссии предстоит выбрать, за кого из кандидатов вскоре будут голосовать депутаты.

В первом этапе члены комиссии проверяли документы участников. В итоге все девять кандидатов эту процедуру прошли успешно. Во втором этапе конкурса каждый из участников в индивидуальном порядке представит свои программы по развития Барнаула и ответит на вопросы. После этого комиссия огласит список тех участников, которые допущены к третьему этапу.

Решающее голосование депутатов Барнаульской городской думы пройдет 14 февраля. Напомним, список кандидатов на пост мэра краевой столицы выглядит так:

- Вячеслав Франк (и. о. главы города).

- Елена Хрусталёва (депутат гордумы от КПРФ, профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского государственного медуниверситета).

- Алексей Скосырский (бизнесмен, депутат городской думы от ЛДПР).

- Андрей Крылов (экс-глава реготделения «Партии Роста», бизнесмен).

- Алексей Шипунов (не работает).

- Сергей Шумов (бизнесмен).

- Владимир Барсуков (пенсионер и предприниматель).

- Артем Зеров (член Общественной палаты региона, председатель организации «Молодые патриоты Алтая»).

- Василий Часовских (пенсионер).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Барнаульские депутаты хотят вернуть прямые выборы мэра города

Как сообщает «Политсибру», законопроект уже обсуждался на одной из сессий АКЗС в прошлом году. Однако единороссы раскритиковали инициаторов за то, что они «делают работу» за коллег из думы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU