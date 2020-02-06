В Барнауле состоится второй этап конкурса на пост мэра города
Очередной этап конкурса на пост главы Барнаула пройдет сегодня, 6 февраля. Комиссии предстоит выбрать, за кого из кандидатов вскоре будут голосовать депутаты.
В первом этапе члены комиссии проверяли документы участников. В итоге все девять кандидатов эту процедуру прошли успешно. Во втором этапе конкурса каждый из участников в индивидуальном порядке представит свои программы по развития Барнаула и ответит на вопросы. После этого комиссия огласит список тех участников, которые допущены к третьему этапу.
Решающее голосование депутатов Барнаульской городской думы пройдет 14 февраля. Напомним, список кандидатов на пост мэра краевой столицы выглядит так:
- Вячеслав Франк (и. о. главы города).
- Елена Хрусталёва (депутат гордумы от КПРФ, профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского государственного медуниверситета).
- Алексей Скосырский (бизнесмен, депутат городской думы от ЛДПР).
- Андрей Крылов (экс-глава реготделения «Партии Роста», бизнесмен).
- Алексей Шипунов (не работает).
- Сергей Шумов (бизнесмен).
- Владимир Барсуков (пенсионер и предприниматель).
- Артем Зеров (член Общественной палаты региона, председатель организации «Молодые патриоты Алтая»).
- Василий Часовских (пенсионер).
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ИСТОЧНИК KP.RU