Александр Соболев провел свой первый матч за «Спартак»

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:41:35+03:00

Забить гол у него не получилось

Изменить размер текста: A A

Воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев в среду, 5 февраля, провел свой первый официальный матч за московский «Спартак».

Это была встреча с другой столичной командой – «Локомотивом». В эти дни в Катаре проходит международный футбольный турнир Кубок Париматч Премьер. Александр Соболев вышел в стартовом составе и довольно неплохо показал себя на поле. Однако голевым моментом так и не отличился.

- Игра Соболева? Только в последнем моменте, когда подавали угловой, на него пошла подача, «Спартак» создали кучу на ближней штанге. «Спартак» пытается прессинговать на своей половине поля, - сказал вратарь «Локомотива» Антон Коченков в перерыве матча в Дохе в эфире телеканала «Матч Премьер».

Основное время матча завершилось вничью 1:1. В серии пенальти «железнодорожники» оказались удачливее.

Напомним, Александр Соболев перешел в «Спартак» в конце января. В команде он выступает под 77 номером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульца Александра Соболева представили в качестве игрока московского «Спартака»

Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU