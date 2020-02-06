Александр Соболев провел свой первый матч за «Спартак»
Воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев в среду, 5 февраля, провел свой первый официальный матч за московский «Спартак».
Это была встреча с другой столичной командой – «Локомотивом». В эти дни в Катаре проходит международный футбольный турнир Кубок Париматч Премьер. Александр Соболев вышел в стартовом составе и довольно неплохо показал себя на поле. Однако голевым моментом так и не отличился.
- Игра Соболева? Только в последнем моменте, когда подавали угловой, на него пошла подача, «Спартак» создали кучу на ближней штанге. «Спартак» пытается прессинговать на своей половине поля, - сказал вратарь «Локомотива» Антон Коченков в перерыве матча в Дохе в эфире телеканала «Матч Премьер».
Основное время матча завершилось вничью 1:1. В серии пенальти «железнодорожники» оказались удачливее.
Напомним, Александр Соболев перешел в «Спартак» в конце января. В команде он выступает под 77 номером.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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