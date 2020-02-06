В Барнауле из-за пожара эвакуировали больше 20 человек
В Барнауле поздно вечером 5 февраля произошел серьезный пожар в одной из девятиэтажек. В итоге одного человека госпитализировали, а больше 20 были эвакуированы пожарными. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пожар произошел на втором этаже в многоэтажном доме на Павловском тракте. Когда спасатели прибыли на место, дым уже распространился на другие квартиры и дошел до подъезда.
В тушении огня всего было задействовано 16 единиц техники и 41 человек. Благодаря пожарным огонь удалось вовремя остановить, на другие квартиры он не распространился.
- Сложности в тушении заключалась в проезде к месту пожара, а именно блокирование личными автомобилями придомовой территории. Также было очень плотное задымление в квартире, - рассказал руководитель тушения пожара Александр Чернов.
В итоге из пострадавшего подъезда были эвакуированы 24 человека, в их числе было и трое детей. Хозяина квартиры, где и случился пожар, госпитализировали в отделение токсикологии. Мужчина сильно надышался дымом.
Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.
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Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около пяти часов утра. К моменту прибытия спасателей частный деревянный дом в Центральном районе Барнаула уже горел открытым огнем и существовала опасность распространения на соседние строения (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU