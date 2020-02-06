За массовую гибель пчел накажут 17 алтайских фермеров
В итоге расследования дела о массовой гибели пчел, которая произошла в 2019 году, накажут несколько алтайских фермеров. Об этом сообщает «ГТРК-Алтай».
После проверки специалисты Россельхознадзора выяснили, что используемые химикаты, которыми фермеры обрабатывали рапсовые поля, не являются запрещенными. Тем не менее, бизнесмены предварительно не выяснили, нужна ли вообще такая обработка.
-По большому счету, обрабатывали, как попало, пробовали предприятия бороться и с сорняками и с вредителями. Пробовали разные пестициды, в результате имеем то, что имеем, - высказался руководитель управления Россельхознадзора по Алтайскому краю Андрей Миронов.
Так ответственность понесут 17 фермеров из Алтайского края. Предположительно за содеянное им грозит наказание в виде предупреждения.
Напомним, в июле 2019 года в регионе стали массово погибать пчелы. Потери были оценены в тысячи пчелосемей. Полосатые были отравлены химикатами, которые использовали фермеры при обработке полей от вредителей.
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Ущерб от гибели насекомых был рассчитан исходя из стоимости за одну погибшую пчелосемью - 3 621 рублей, на пострадавшую - 1810 рублей (подробнее)
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