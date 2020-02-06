Парень из Славгорода получил реальный срок за насилие над несовершеннолетней

6 Февр. 2020 2020-02-06T05:34:45+03:00

По решению суда виновный на пять лет отправится в исправительную колонию строгого режима Фото: Олег УКЛАДОВ

Его жертве всего 16 лет

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Житель Славгорода признан виновным в насилии над несовершеннолетней. Он будет отбывать наказание в колонии.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, 18-летнего парня обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Суд и следствие установили, что вечером в сентябре прошлого года на одной из улиц города обвиняемый напал на 16-летнюю девочку и, применив насилие, совершил насильственные действия.

Доказательства, собранные по делу, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Парень признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней). По решению суда виновный на пять лет отправится в исправительную колонию строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU