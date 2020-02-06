2020-02-06T05:06:57+03:00
Общество

Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре

Порывы могут достигать 20 метров в секунду
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Возможен сход снега и наледи с крышВозможен сход снега и наледи с крышФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайском крае ожидается ветреная погода. Сегодня, 6 февраля, местами на территории региона возможен небольшой снег, в том числе мокрый, гололедные явления, метели.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, местами порывы ветра будут достигать до 15-20 метров в секунду. А вот температура сегодня ожидается теплая – от -4 до +1 градуса. В предгорьях, кстати, потеплеет до шести градусов выше ноля. В связи с этим, возможен сход снега и наледи с крыш – будьте осторожны.

Также спасатели напомнили жителям края, что при условии неблагоприятной погоды необходимо воздержаться от прогулок и дальних поездок. Но если выезд неизбежен, то возьмите в дорогу запас воды, термос с чаем, спички, зарядите мобильные устройства, при необходимости пополните баланс, а также положите в автомобиль лопату, трос, топор.

- Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля. Будьте крайне осторожны на дорогах, особенно в гололёд, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Очень важное правило, которое особенно актуально в непогоду - это водительская выручка. Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия ни в коем случае, не оставайтесь равнодушным к людям, попавшим в беду, - пояснили в МЧС.

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Есть народная примета: много снега - много хлеба. Ну не знаю… А вот то, что много снега – много комаров, это всегда безошибочно! Судя по тому, как нас в этом году накрыло – от кровососущих тварей точно не отвертимся. Лето, судя по всему, будет экстремальным (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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