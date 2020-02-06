2020-02-06T04:39:26+03:00
Общество

В Бийске спилили вековые деревья, чтобы построить многоэтажку

Однако компания сделала это без разрешения властей
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В справке об ущербе значатся три сосны и ельВ справке об ущербе значатся три сосны и ельФото: газеты «Бийский рабочий»
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В Бийске спилили вековые деревья для строительства многоэтажного дома. На площадке работает бийское СУ-1.

Как пишет «Бийский рабочий», местный независимый эколог Сергей Белоконь, проживающий в этой районе, забил тревогу. Строители еще осенью начали валить деревья за огражденной территорией, но власти на это никак не отреагировали: нет состава административного правонарушения, а сроки давно якобы истекли. Но предприятие все же рассчиталось за нанесенный ущерб – СУ-1 заплатило 82 тыс. рублей в качестве «восстановительной стоимости за снос высокорослых деревьев».

В справке об ущербе значатся три сосны и ель, возрастом в 80-100 лет.

- То, что деревья рано или поздно пошли бы под снос, – понятно. В администрации поясняют: управлением капстроительства и СУ-1 заключен договор на предоставление земельного участка именно под строительство жилого дома – трехподъездной пятиэтажки. Однако у экологов и жителей АБ возникает вопрос: почему муниципалитет выделяет участки, где априори потребуется рубка?, - сообщает издание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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