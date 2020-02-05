Спасатели советуют жителям Алтайского края не гулять и не ездить за город

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:09:00+03:00

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В Алтайском крае в четверг, 6 февраля, ожидается умеренный мокрый снег, гололед, метели. Ветер юго-западный, днем местами порывы до 15-20 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в сильную метель лучше не гулять и не ездить за пределы города. Если выезд неизбежен, возьмите в дорогу запас воды и термос с чаем, спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. В автомобиле должны быть средства спасения – лопата, трос, топор.

- Очень важное правило, которое особенно актуально в непогоду - это водительская выручка. Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия ни в коем случае, не оставайтесь равнодушным к людям, попавшим в беду, - отмечают спасатели.

Выпавшие за последнее время осадки способствовали накоплению снежных масс на крышах зданий. На некоторых строениях можно наблюдать снежные «карнизы», что может таить в себе угрозу для проходящих мимо людей или оставленного близко к зданию транспорта.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU