Недостроенную высотку на муниципальной земле не могут продать в Новоалтайске

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:36:53+03:00

Аукцион проводили уже несколько раз, но желающих приобрести его нет

Изменить размер текста: A A

На Алтае снова пытаются продать муниципальный земельный участок с недостроем по ул. Корчагина, 2/1 в Новоалтайске. Комитет по управлению имуществом администрации города проводит эти торги, но желающих приобрести его нет.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, земля предназначена для стройки многоквартирных жилых домов до 10 этажей. Однако на первом этаже нужно обустроить общепит.

- Несколько лет назад здесь уже началась стройка такого здания, однако, была заморожена. Неизвестно, кто и какую высотку намеревался здесь возвести, но судя по отметке на кадастровой карте, она должна была состоять из двух блок-секций. На сегодня степень готовности - лишь 8%, - сообщили на портале.

Общая площадь застройки может достигать 895 кв. м., а земельный участок занимает почти 4 тысячи «квадратов». Цена лота составляет 1 млн 150 тыс. рублей.

К слову, участок находится на окраине, недалеко от трассы (Правобережного тракта) и Новоалтайского кладбища, с другой стороны располагается градообразующее предприятие «Алтайвагон», а в ближайшем окружении будущего дома – частный сектор и мелкие промышленные предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU