2020-02-05T13:39:31+03:00
Общество

В Барнауле на пр. Ленина скопилась самая длинная за неделю пробка

Затор наблюдался от ул. Чкалова до ул. Профинтерна
САПОЖКОВА Александра
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Скриншот.Скриншот.Фото: Яндекс.Пробки
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В Барнауле в 16 часов 5 февраля зафиксировали самую длинную пробку за неделю для этого времени суток. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор наблюдался на проспекте Ленина от улицы Чкалова до улицы Профинтерна. Длина пробки составила 2,1 километра. Она продержалась 1 час 40 минут.

В целом загруженность дорог Барнаула днем составила 3 балла - это на 2 балла меньше, чем обычно. А на ул. Власихинская и вовсе было нетипично свободно для этого времени суток - 1 балл (на 2 балла ниже, чем обычно).

Утром, с 8 до 9 часов, наиболее загруженными магистралями стали:

- Павловский тракт, от ул. Малахова до ул. Новороссийской, 1,9 км.

- ул. Юрина, от ул. Шукшина до ул. Островского, 1,6 км.

- Змеиногорский тракт, от ул. Горнолыжной до остановки "Лыжная база Динамо", 2,1 км.

- ул. Кутузова, от шоссе Ленточный Бор до Ангарского проезда, 2,1 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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