2020-02-05T13:26:28+03:00
Спорт

Сергей Шубенков рассказал о желании переехать в другую страну

Его остановил тренер, который категорически отказался уезжать из России
Анна СЕМИНА
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Сергей Шубенков и его тренер Сергей КлевцовСергей Шубенков и его тренер Сергей КлевцовФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков в своем недавнем интервью вспомнил о некогда посещавшем его желании уехать в другую страну.

Об этом спортсмен рассказал изданию «Лента.ру».

- Я когда-то задумывался над тем, чтобы уехать из России, — цитирует сайт слова известного спортсмена.

Однако в свое время не сделал этого по причине того, что в этом случае он бы не смог достичь того результата, который имеет на данный момент. Дело в том, что его личный тренер Сергей Клевцов наотрез отказался покидать территорию родной страны. А именно он – пожалуй, главный секрет успеха барьериста, не считая трудолюбия и хороших физических данных.

В противовес этому есть и минусы работы в России: допинговый скандал, не всегда комфортные условия для тренировок. У всех на слуху история про барнаульский легкоатлетический манеж при техническом университете, да и тир в училище олимпийского резерва, где в основном занимается Шубенков, тоже не самое удобное место. Это недавно там сделали ремонт, а до этого помещение грозилось развалиться в любой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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